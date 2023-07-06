Как поддержат науку и разработки в сельском хозяйстве?
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления грантов на создание и развитие агропромышленных технопарков. Они станут специализироваться на исследовательской и инновационной деятельности в области биотехнологий, селекции животных и сельхозкультур, выпуска пищевых и кормовых добавок, средств для защиты растений.
«На таких площадках можно будет не только вести научные проекты, но и практически сразу запускать мелкосерийное производство, ставить эксперименты и перерабатывать сельхозпродукцию», — подчеркнул глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями.
В 2023 году на гранты для создания необходимой инфраструктуры агробиотехнопарков в федеральном бюджете предусмотрено свыше 1,5 миллиардов рублей. Распределением займется специальная комиссия Минсельхоза по результатам конкурсного отбора.
Источник - Российская газета
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