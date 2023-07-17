Как оформить пустующий участок земли в собственность: 5 законных способов

Опубликовано: 17.07.2023

Заброшенные земельные участки на территории СНТ, поселков и деревень встречаются довольно часто. Глядя на них, становится отчетливо понятно, что нога хозяев не ступала здесь очень давно. Нередко соседи подумывают о том, как расширить свои владения для реализации новых идей, но не знают, как это сделать законно.

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Пять способов стать собственником заброшенного участка

Отсутствие какой-либо деятельности на земельном наделе не говорит о том, что у него нет законного владельца. Если земля не принадлежит физическому или юридическому лицу, то она может быть в муниципальной или государственной собственности.

У некоторых граждан возникает желание пойти по линии наименьшего сопротивления — начать распоряжаться чужим имуществом по собственному усмотрению. Такие действия закон рассматривает как самозахват, что расценивается как административное правонарушение со всеми вытекающими последствиями.

Нарушать закон — не лучший способ получить пустующий участок, поэтому рассмотрим легальные пути решения задачи.





1 способ. Поиск владельца для приобретения участка

Выяснить, кто является владельцем недвижимости, можно следующими способами.

Публичная кадастровая карта. Позволяет узнать интересующую информацию при условии, что известен кадастровый номер или точный адрес объекта.

Выписка из ЕГРН. Сделав запрос, можно получить данные о владельце интересующей земли, а также об ограничениях на нее.

Запрос в адрес председателя СНТ и органов местного самоуправления.

Если в результате этих действий удалось разыскать владельца участка, то остается только договориться с ним о продаже земли.





2 способ. Оформление отказа

Немногие владельцы земли отказываются от недвижимости добровольно, однако такие случаи встречаются. Возможно, что хозяину участок не нужен, а владение им приносит только финансовые убытки в виде неоплаченных задолженностей по различным платежам и налогам.

В этом случае ему нужно подать в Росреестр заявление об отказе. После этого право собственности прекращается, и земля переходит в муниципальную собственность. Муниципальные власти вправе выставить участок на торги или сдать его в аренду.





3 способ. Покупка после изъятия

Если участок не используется по целевому назначению на протяжение более 3 лет, то его могут изъять. Суд принимает соответствующее решение, и земля становится муниципальной собственностью. После этого она может быть продана любому желающему.





4 способ. Недвижимость признается бесхозяйной

Проведение процедуры возможно в следующих случаях:

собственник отсутствует;

поиск владельца не дал результатов;

отказ владельца от собственности.

Приобрести бесхозяйную недвижимость можно, если пройдена следующая процедура.

Орган местного самоуправления обращается в ЕГРН с заявлением о постановке недвижимости в качестве бесхозяйной.

Муниципальный орган через год обращается в суд, чтобы тот закрепил за ним право собственности.

После того как решение суда вступит в законную силу, муниципалитет регистрирует право собственности в Росреестре.

Земля, имеющая собственника в лице муниципального органа, может быть арендована, выкуплена или выставлена на торги.

Если после приобретения бесхозяйной земли появляется прежний владелец, то вопрос регулируется в судебном порядке.





5 способ. Приобретательная давность

Собственником земли может стать лицо, которое в течение 15 лет добросовестно и без перерыва распоряжалось землей как собственной. В этом случае возникает приобретательная давность — один из способов приобретения права собственности.

Это самый сложный и почти неприменимый вариант получить пустующий участок. Тем не менее шанс имеется, и им можно воспользоваться. Для этого заинтересованное лицо должно подготовить пакет документов, который вместе с заявлением направляется на рассмотрение в суд. В случае положительного решения вопроса заявитель может зарегистрировать право собственности в Росреестре.

Сложность этого способа заключается в противоречии понятий, так как добросовестное ведение хозяйства не вяжется с тем, что имущество используется незаконно. По сути, речь идет о самозахвате, поэтому добросовестным такого человека назвать трудно.

Суд может встать на сторону законного владельца, несмотря на то, что он бросил свой участок, поэтому надеяться, что через 15 лет можно получить чужую землю в собственность, безрассудно. Некоторые занимаются самозахватом с одобрения председателя СНТ, что также незаконно.





Может ли председатель товарищества продавать землю

Поиск владельца пустующего участка или его наследников — хлопотное дело, которое требует затрат средств, времени и нервов. Это мероприятие не всем по силам, поэтому некоторые претенденты на землю предпочитают более короткий путь — договориться с председателем СНТ, занять ее и даже получить членскую книжку.

Если такая идея пришла в голову, то следует знать, что председатель не имеет никакого права распоряжаться чужой землей ни от своего имени, ни от имени товарищества. Наличие членской книжки, полученной незаконным путем, не дает права собственности на недвижимость.

Обнаружив, что по соседству имеется земля, которой долгое время не уделяется должного внимания, нужно пойти законным путем. Затраченные время и средства на поиск хозяина полностью окупятся тем, что в дальнейшем не будет никаких неприятностей и участком можно владеть абсолютно легально.