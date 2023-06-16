Как изменится господдержка АПК с 2024 года?

Опубликовано: 16.06.2023





Со следующего года Минсельхоз намерен объединить стимулирующую и компенсирующую субсидии в одну, отказавшись от стимулирующей. Об этом в интервью «РГ» на ПМЭФ рассказала заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова.

«Есть две субсидии — компенсирующая и стимулирующая. По сути, идея стимулирующей субсидии была увеличить производство продукции. Но на сегодня мы практически выполнили по всем направлениям продовольственную безопасность, а по некоторым перевыполнили. Поэтому принято решение, что со следующего года мы объединяем эти две субсидии, убирая стимулирование. Наша задача уже сохранить и поддержать производство, а не стимулировать», — пояснила она.

Елена Фастова также рассказала, что в этом году уже увеличена общая сумма поддержки АПК — с первоначальных 445 млрд рублей до 483 млрд рублей. Эти средства направлены на прямую поддержку сельхозтоваропроизводителей.

В частности, в течение первого квартала добавлено финансирование на транспортировку продовольствия внутри страны. На компенсацию по зерновым, учитывая ситуацию с ценами, к 10 млрд рублей добавили еще столько же. На стимулирующую и компенсирующую поддержку прибавка составила 5,5 млрд рублей в сравнении с прошлым годом. Производители молока смогут уже с июля оформлять 100% компенсацию на перевозку сухого молока на экспорт.

Традиционно пользуется большой популярностью такой вид поддержки, как льготные кредиты. В этом году резко возрос спрос на инвестиционные кредиты на переработку.





Источник — Российская газета