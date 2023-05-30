Ипотека на ИЖС хозспособом: продолжение следует

Опубликовано: 30.05.2023





Ипотеку на строительство индивидуального жилого дома «хозспособом» (без участия девелоперов) начал субсидировать в прошлом году в качестве пилотного проекта ДОМ.РФ. Сейчас выделенные на это средства закончились, однако оформить такой кредит все еще можно.

Запуская ипотеку на ИЖС «хозспособом», ДОМ.РФ выделил на это миллиард рублей из своей прибыли. Ставка субсидировалась на 2 процентных пункта. Ранее банки неохотно выдавали ипотеку на ИЖС и тем более на строительство своими силами.

«Увидели, что программа востребована, — рассказал в интервью «Российской газете» гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. — В общей сложности выдано больше 15 000 кредитов на 62 миллиарда рублей. Сейчас лимит уже закончился, но крупные банки продолжают кредитовать без дополнительного субсидирования, по действующим госпрограммам. В некотором смысле мы создали новый стандарт, и люди научились с ним работать».

Источник - Российская газета