Гранты на инновации
Правительство утвердило новый порядок предоставления грантов на создание и внедрение в агропромышленный комплекс современных технологий. Такое постановление вступило в силу 13 марта.
В документе речь идёт о грантах в форме субсидий из федерального бюджета для внедрения в сельское хозяйство новых технологий на основе собственных разработок научных и образовательных организаций, в том числе центров геномных исследований мирового уровня. Уточнен порядок отбора получателей, пересмотрены правила перечисления средств.
Субсидии пойдут на создание селекционно-семеноводческих и племенных центров, и их получат организации, отобранных в ходе конкурса, который объявит Министерство науки и высшего образования. Гранты можно потратить на модернизацию инфраструктуры, приобретение селекционной и животноводческой техники, лабораторного оборудования для создания и внедрения современных технологий и проведения исследований. Также деньги разрешается тратить на подготовку высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса.
Сведения о грантах будут размещены на едином портале бюджетной системы при формировании проекта федерального бюджета.
Источник- Парламентская газета
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