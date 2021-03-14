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Гранты на инновации

Опубликовано: 14.03.2021

Правительство утвердило новый порядок предоставления грантов на создание и внедрение в агропромышленный комплекс современных технологий. Такое постановление вступило в силу 13 марта.

В документе речь идёт о грантах в форме субсидий из федерального бюджета для внедрения в сельское хозяйство новых технологий на основе собственных разработок научных и образовательных организаций, в том числе центров геномных исследований мирового уровня. Уточнен порядок отбора получателей, пересмотрены правила перечисления средств.

Субсидии пойдут на создание селекционно-семеноводческих и племенных центров, и их получат организации, отобранных в ходе конкурса, который объявит Министерство науки и высшего образования. Гранты можно потратить на модернизацию инфраструктуры, приобретение селекционной и животноводческой техники, лабораторного оборудования для создания и внедрения современных технологий и проведения исследований. Также деньги разрешается тратить на подготовку высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса.

Сведения о грантах будут размещены на едином портале бюджетной системы при формировании проекта федерального бюджета.

Источник- Парламентская газета

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