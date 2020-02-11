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Господдержка станет доступной для многих сельхозпредприятий

Опубликовано: 11.02.2020

Комитет Совета Федерации по экономической политике 11 февраля поддержал соответствующий законопроект, внесённый Псковским областным собранием депутатов.

Сенатор Алексей Коротков пояснил, что законопроект предполагает изменения в федеральное законодательство, «отменяющие критерий среднесписочной численности предприятия как определяющего для отнесения сельхозпредприятия к субъекту малого или среднего предпринимательства».

Согласно действующим нормам, уточнил парламентарий, если среднесписочная численность работников сельскохозяйственного предприятия превышает 250 человек, то вне зависимости от того, что доход предприятия ниже предельных значений, установленных Правительством, аграрий лишается всех видов и форм поддержки.

Коротков напомнил, что сегодня кабмин наделён правом устанавливать для предприятий лёгкой промышленности предельное значение среднесписочной численности работников свыше установленного законом для средних предприятий, при условии что доля доходов от основного вида деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 70% в общей сумме доходов предприятия.

Авторы законопроекта убеждены, что аналогичная норма должна распространяться и на аграрные предприятия. «Мера позволит большему числу предприятий малых получить господдержку, соответственно, она будет содействовать развитию сельского хозяйства», — добавил Алексей Коротков.

Источник - Парламентская газета

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