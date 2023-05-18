Господдержка села выросла до 120 млрд рублей

Опубликовано: 18.05.2023

Государственная поддержка в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» за три года с начала реализации в 2020 году составила 120 млрд рублей. В текущем году по программе уже направлено еще 60 млрд рублей, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут.

«За три года объем господдержки по госпрограмме составил более 120 млрд рублей, и в текущем году направлено еще 60 млрд, таким образом, расходы на госпрограмму ежегодно увеличиваются», — сказала первый замминистра в рамках встречи председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села.

Согласно презентации Лут, за три года было реализовано 362 проекта комплексного развития сельских территорий, в планах на 2023 год — еще 118.

За счет мероприятий по программе создано более 65 тыс. постоянных рабочих мест. Как уточнила Лут, половина из них приходится на сельское хозяйство, 26% - на сферу промышленности, остальные — на социальную сферу.

«По итогам 2023 года мы ожидаем, что количество рабочих мест достигнет 95 тыс.», — добавила она.

Источник - ТАСС