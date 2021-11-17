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Господдержка для тепличных предприятий

Опубликовано: 17.11.2021

Тепличные предприятия смогут получить субсидию на досвечивание овощей. Правительство подписало соответствующее постановление, внеся производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания, в список приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса. Это дорогостоящая технология, которая крайне важна производителям, так как напрямую влияет на урожайность овощей в зимнее время, когда света не хватает для роста плодов.

«Ассоциация «Теплицы России» на протяжении трех лет вела совместную работу с Минсельхозом по поводу поддержки сельхозпроизводителей, использующих систему досвечивания овощей. Была проведена серия встреч, в том числе с Министром сельского хозяйства Д.Н. Патрушевым. По итогу мы видим серьезные результаты, которые совершенно точно поддержат отрасль овощеводства в закрытом грунте.

Мы считаем, что такая субсидия жизненно важна сейчас сельхозпроизводителям, которым приходится решать не только вопросы больших затрат на электроэнергию, которые существенно увеличиваются в зимний сезон, но и восстанавливать бизнес в условиях пандемии», — прокомментировал Ситников Алексей Владимирович, Президент Ассоциации «Теплицы России».

Для получения государственной поддержки необходимо выполнить технические критерии, закрепленные в постановлении. Они разработаны Минсельхозом России совместно с Ассоциацией «Теплицы России». Системы по мощности досвечивания должны соответствовать нормам, закрепленным в своде правил СП 107.13330.2012 «СНиП 2.10.04-85 «Теплицы и парники». При использовании светодиодных фитооблучателей количество энергии фотосинтетической активной радиации должно составлять не менее 150мкмоль/м2/с вне зависимости от световой зоны и выращиваемой культуры .

Досвечивание — это технология круглогодичного выращивания овощей закрытого грунта с использованием системы электрического досвечивания. Требования к тому, как обеспечивается электропитание систем досвечивания, непростые. Характеристики и набор вариантов исполнения оборудования у производителя должны позволять создавать энергораспределительные комплексы, различающиеся по мощности, количеству отходящих линий, размещению и габаритам, нормально работающие в условиях повышенной влажности и практически не нуждающиеся в специальном техническом обслуживании.

Источник - Свое фермерство

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