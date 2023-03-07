Фермер более 30 лет восстанавливает храм своими силами

Опубликовано: 07.03.2023

Восстановление полуразрушенного храма Николая Чудотворца в деревне Тубосс Вышневолоцкого района

Небольшая предыстория

Когда мы проектировали поселок «Долина oзер» и взялись за анализ территории местности и окружения, узнали, что совсем неподалеку от поселка местный старожил деревни Тубосс своими силами и силами местных жителей восстанавливает храм.

Мы не могли пройти мимо и захотели вам об этом рассказать. В выпуске «От сохи до cохи» Николай рассказывает о своем хозяйстве, быте, жизни. Несмотря на все трудности и сложности, благодаря своему искреннему желанию и упорству Николай не унывает и всеми силами идет к цели.

Николай Дубровин

Николай Дубровин — фермер и старожил деревни Тубосс — больше 30 лет восстанавливает церковь своими силами. Николай живет натуральным хозяйством и получает пенсию. По его словам, раньше вокруг было 80 дворов, а сейчас ни одного. Вместе с Даниилом Горчаковым он собирает деньги на реставрацию купола.

Есть сайт, где можно оставить средства на восстановление.

Есть священник, который готов служить в храме (он построил 50 часовен).

Уже собрано 295 500 рублей и закуплен материал для строительства лесов на 145 500 рублей. Волонтеры строят леса, благодаря которым кровельщик сможет приступить к работе по ремонту купола и реставрации кровли с первым потеплением. В ближайшее время волонтеры отреставрируют и перевезут исторический крест, а также создадут опалубку на кровлю.

Главная задача — собрать деньги и начать восстановление кровли в мае 2023 года.

Уже подобраны подрядчики и составлена смета на восстановление, готовы чертежи. Волонтеров ждут и готовы помочь с размещением.

О проекте

Храм Николая Чудотворца в деревне Тубосс Вышневолоцкого района Тверской области построен в 1813–1818 годах на средства прихожан по проекту тверского губернского архитектора. Выполнен в стиле позднего классицизма. Внутри сохранились уникальные фрески, изображающие сцены из Нового Завета и жития Николая Чудотворца.

Однако удивительные фрески храма исчезают под разрушающимся куполом. Купол храма работает на сжатие и целиком сложен из кирпичей — его сохранность зависит от целостности всей конструкции. Без кровли купол быстро разрушается под действием осадков. За два года появились продольные трещины и сквозные отверстия — отсыревшие кирпичи выпадают, из-за чего целостность купола нарушается. Есть риск полного разрушения купола. Без него храм погибнет.

Храм на карте

Как помочь

Мы уверены, что среди собственников проекта «Мой гектар» и посетителей нашего сайта найдутся неравнодушные люди, готовые помочь.

У каждого есть цель в жизни, а для Николая его цель — целая жизнь

По вопросам сбора средств, сроков и отчетности:

Даниил Горчаков

gorchakovrussia@gmail.com



+7 (904) 336–40–64



t.me/dangorche

Карта 2202 2036 2754 9779 (с пометкой «на храм»)

По вопросам размещения волонтеров, визитов:

Николай Дубовин

+7 (910) 841–63–29



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