Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»

Фермер более 30 лет восстанавливает храм своими силами

Опубликовано: 07.03.2023

Восстановление полуразрушенного храма Николая Чудотворца в деревне Тубосс Вышневолоцкого района

Небольшая предыстория

Когда мы проектировали поселок «Долина oзер» и взялись за анализ территории местности и окружения, узнали, что совсем неподалеку от поселка местный старожил деревни Тубосс своими силами и силами местных жителей восстанавливает храм.

Мы не могли пройти мимо и захотели вам об этом рассказать. В выпуске «От сохи до cохи» Николай рассказывает о своем хозяйстве, быте, жизни. Несмотря на все трудности и сложности, благодаря своему искреннему желанию и упорству Николай не унывает и всеми силами идет к цели.

Николай Дубровин

Николай Дубровин — фермер и старожил деревни Тубосс — больше 30 лет восстанавливает церковь своими силами. Николай живет натуральным хозяйством и получает пенсию. По его словам, раньше вокруг было 80 дворов, а сейчас ни одного. Вместе с Даниилом Горчаковым он собирает деньги на реставрацию купола.

Есть сайт, где можно оставить средства на восстановление.

Есть священник, который готов служить в храме (он построил 50 часовен).

Уже собрано 295 500 рублей и закуплен материал для строительства лесов на 145 500 рублей. Волонтеры строят леса, благодаря которым кровельщик сможет приступить к работе по ремонту купола и реставрации кровли с первым потеплением. В ближайшее время волонтеры отреставрируют и перевезут исторический крест, а также создадут опалубку на кровлю.

Главная задача — собрать деньги и начать восстановление кровли в мае 2023 года.

Уже подобраны подрядчики и составлена смета на восстановление, готовы чертежи. Волонтеров ждут и готовы помочь с размещением.

О проекте

Храм Николая Чудотворца в деревне Тубосс Вышневолоцкого района Тверской области построен в 1813–1818 годах на средства прихожан по проекту тверского губернского архитектора. Выполнен в стиле позднего классицизма. Внутри сохранились уникальные фрески, изображающие сцены из Нового Завета и жития Николая Чудотворца.

Однако удивительные фрески храма исчезают под разрушающимся куполом. Купол храма работает на сжатие и целиком сложен из кирпичей — его сохранность зависит от целостности всей конструкции. Без кровли купол быстро разрушается под действием осадков. За два года появились продольные трещины и сквозные отверстия — отсыревшие кирпичи выпадают, из-за чего целостность купола нарушается. Есть риск полного разрушения купола. Без него храм погибнет.

Храм на карте

Как помочь

Мы уверены, что среди собственников проекта «Мой гектар» и посетителей нашего сайта найдутся неравнодушные люди, готовые помочь.

У каждого есть цель в жизни, а для Николая его цель — целая жизнь

По вопросам сбора средств, сроков и отчетности:

Даниил Горчаков

gorchakovrussia@gmail.com

+7 (904) 336–40–64

t.me/dangorche

Карта 2202 2036 2754 9779 (с пометкой «на храм»)

По вопросам размещения волонтеров, визитов:

Николай Дубовин

+7 (910) 841–63–29

Сайт о восстановлении храма перейти

Поделиться:

Читайте также:

09.11.2023

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 2–9 ноября 2023

09.11.2023

Онлайн-встречу собственников с экспертами проекта «Мой гектар» посетили более 600 человек

08.11.2023

Правила изменения категории земель в Тверской области

08.11.2023

Правила вывода залесенного сельскохозяйственного участка из сельскохозяйственного оборота и использование его в лесных целях

07.11.2023

На полях России начнут выращивать мискантус

07.11.2023

Проект «Мой гектар» в эфире радио «Звезда»

06.11.2023

Денис Мантуров рассказал о тестировании беспилотных тракторов и комбайнов

03.11.2023

Тренд на автоматизацию сельского хозяйства: преимущества и опасности

03.11.2023

Программа «Земский работник культуры» может получить финансирование

Все новости
лесныеозера.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • Заявка отправлена
    Заявка на консультацию успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется земельный эксперт.
  • Произошла ошибка
    Во время отправки заявки возникли сложности, пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз. Если это не помогает, свяжитесь с нами по телефону, пока мы восстанавливаем работоспособность:
    +7 495 545-43-23

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.


Лого
Оставьте заявку!
Узнайте подробности
о специальных предложениях
  • На введенный номер телефона мы выслали код
    для доступа к расширенному каталогу
  • Заявка отправлена
    Заявка на консультацию успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется земельный эксперт.
  • Произошла ошибка
    Во время отправки заявки возникли сложности, пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз. Если это не помогает, свяжитесь с нами по телефону, пока мы восстанавливаем работоспособность:
    +7 495 545-43-23

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).