Фермер более 30 лет восстанавливает храм своими силами
Восстановление полуразрушенного храма Николая Чудотворца в деревне Тубосс Вышневолоцкого района
Небольшая предыстория
Когда мы проектировали поселок «Долина oзер» и взялись за анализ территории местности и окружения, узнали, что совсем неподалеку от поселка местный старожил деревни Тубосс своими силами и силами местных жителей восстанавливает храм.
Мы не могли пройти мимо и захотели вам об этом рассказать. В выпуске «От сохи до cохи» Николай рассказывает о своем хозяйстве, быте, жизни. Несмотря на все трудности и сложности, благодаря своему искреннему желанию и упорству Николай не унывает и всеми силами идет к цели.
Николай Дубровин
Николай Дубровин — фермер и старожил деревни Тубосс — больше 30 лет восстанавливает церковь своими силами. Николай живет натуральным хозяйством и получает пенсию. По его словам, раньше вокруг было 80 дворов, а сейчас ни одного. Вместе с Даниилом Горчаковым он собирает деньги на реставрацию купола.
Есть сайт, где можно оставить средства на восстановление.
Есть священник, который готов служить в храме (он построил 50 часовен).
Уже собрано 295 500 рублей и закуплен материал для строительства лесов на 145 500 рублей. Волонтеры строят леса, благодаря которым кровельщик сможет приступить к работе по ремонту купола и реставрации кровли с первым потеплением. В ближайшее время волонтеры отреставрируют и перевезут исторический крест, а также создадут опалубку на кровлю.
Главная задача — собрать деньги и начать восстановление кровли в мае 2023 года.
Уже подобраны подрядчики и составлена смета на восстановление, готовы чертежи. Волонтеров ждут и готовы помочь с размещением.
О проекте
Храм Николая Чудотворца в деревне Тубосс Вышневолоцкого района Тверской области построен в 1813–1818 годах на средства прихожан по проекту тверского губернского архитектора. Выполнен в стиле позднего классицизма. Внутри сохранились уникальные фрески, изображающие сцены из Нового Завета и жития Николая Чудотворца.
Однако удивительные фрески храма исчезают под разрушающимся куполом. Купол храма работает на сжатие и целиком сложен из кирпичей — его сохранность зависит от целостности всей конструкции. Без кровли купол быстро разрушается под действием осадков. За два года появились продольные трещины и сквозные отверстия — отсыревшие кирпичи выпадают, из-за чего целостность купола нарушается. Есть риск полного разрушения купола. Без него храм погибнет.
Храм на карте
Как помочь
Мы уверены, что среди собственников проекта «Мой гектар» и посетителей нашего сайта найдутся неравнодушные люди, готовые помочь.
У каждого есть цель в жизни, а для Николая его цель — целая жизнь
По вопросам сбора средств, сроков и отчетности:
Даниил Горчаков
gorchakovrussia@gmail.com
Карта 2202 2036 2754 9779 (с пометкой «на храм»)
По вопросам размещения волонтеров, визитов:
Николай Дубовин
Сайт о восстановлении храма перейти
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