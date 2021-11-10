Экскурсия по поселку «Усадьба на Волге»

Опубликовано: 10.11.2021

Вышел новый выпуск проекта «От сохи до сохи»

В этом выпуске вас ждет прогулка по сосновому лесу, дегустация лесных ягод и встреча с Волгой.

А Снежанна - руководитель отдела продаж проекта «Мой гектар», расскажет о старте продаж новой зоны поселка и почему она влюблена в «Усадьбу на Волге».

Смотреть выпуск:

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