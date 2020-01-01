Проект «От сохи до сохи»: Что сажать на гектаре? Обзор Ботанического сада МГУ

Опубликовано: 25.11.2021

В этот раз команда «от сохи до сохи» начнет свой выпуск из эксклюзивного места в самом центре Москвы - Ботанического сада МГУ.

Никита возьмет интервью у Александра Раппорта - кандидата биологических наук и зам. директора ботанического сада.

Александр расскажет о научных исследованиях, которые проводятся в ботаническом саду, а еще покажет и расскажет о северном ландшафте Тундры и даст совет, как вырастить «свою» Тундру у себя на дачном участке.

Подписывайтесь на наш RuTube канал, чтобы не пропустить новые выпуски программы.