Что нужно знать о сельской ипотеке в 2023 году: условия получения
Многие люди мечтают о собственной квартире, частном жилом доме или земельном участке. Однако денежных средств не всегда хватает на реализацию этой мечты — в таком случае решением проблемы может стать сельская ипотека. Рассказываем, как получить ипотеку, на что ее можно потратить, в каком банке ее выгоднее оформить. И насколько реально получить сельскую ипотеку в 2023 году?
Весной 2020 года правительство РФ запустило госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий», предназначенную для повышения экономического потенциала и развития инфраструктуры сельских районов. В рамках программы гражданину РФ предоставляется сельская ипотека по льготной процентной ставке от 1% до 3%. Эти средства можно использовать для покупки жилья в сельской местности.
За три года действия программы в банки поступило 460 тыс. заявок на сумму, близкую к 1 трлн рублей. Хотя по факту выдано менее 110 тыс. кредитов, что следует из данных, предоставленных Минсельхозом и аудиторами. Таким образом, одобрение после согласования с банками получает только каждая четвертая заявка. Спрос на сельскую ипотеку во много раз превышает бюджетные возможности.
Перед тем как бежать в банк и подавать заявку на получение сельской ипотеки, давайте выясним, какие поселки включены в программу и что именно можно купить.
Какие поселки попадают под сельскую ипотеку
Программа сельской ипотеки распространяется на все населенные пункты, которые относятся к сельской местности:
- села;
- рабочие поселки;
- поселки городского типа;
- аулы;
- малые города с численностью не более 30 тыс. человек.
Важно: действие программы не распространяется на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.
Что можно купить на сельскую ипотеку
С помощью данной программы можно приобрести:
- Различные формы жилья: квартиры, частные жилые дома, таунхаусы.
- Земельные участки для последующего ИЖС (индивидуального жилищного строительства).
Таким образом, эта программа обеспечивает возможность получения льготной ипотеки как для уже построенного жилья, так и для земельных участков, на которых планируется строительство жилого помещения. Важно отметить, что конкретные условия льготной ипотеки могут различаться в зависимости от региона и банка, который предоставляет финансирование.
Какие банки участвуют в программе
На сайте ДОМ.РФ — институте, который курирует развитие программы, — представлен список банков, которые выдают сельскую ипотеку.
Ипотека выдается по льготной процентной ставке, которая варьируется от 1% до 3%. Верхний предел устанавливается условиями программы господдержки, нижний — правилами конкретного банка. Несколько наиболее выгодных предложений от банковских организаций страны в рамках «Сельской ипотеки» представлены в таблице.
Различие в возможном максимальном размере ипотечного кредита связано с тем, что установленный лимит зависит от конкретного региона, где происходит выдача кредита. Например, в Ленинградской области, субъектах РФ Дальневосточного федерального округа и ЯНАО возможно получить ипотеку на сумму до 5 млн рублей. Однако для жителей других регионов России максимальный размер кредита ограничен суммой в размере 3 млн рублей.
Какие требования предъявляет банк заемщику
Каждый банк устанавливает свои требования для получения сельской ипотеки. Тем не менее есть определенный набор условий, которые необходимо выполнить:
- Заемщик должен быть гражданином РФ.
- Возраст заемщика должен быть в пределах 21–75 лет.
- Стаж работы на последнем месте трудоустройства должен быть не менее 3 месяцев.
- Заемщик должен иметь стабильный доход, достаточный для беспроблемного обслуживания и возврата ипотечного кредита.
- Необходимо оформить залог на приобретаемую или строящуюся недвижимость.
Какие документы потребуются
Список необходимых документов для получения финансирования обычно включает в себя следующие пункты:
- Заявка на получение финансирования.
- Анкета клиента с указанием персональных и контактных данных.
- Паспорт гражданина РФ.
- Второй документ, удостоверяющий личность заемщика (военный билет, загранпаспорт, СНИЛС, ИНН, водительские права и т. д.).
- Трудовая книжка или контракт с работодателем.
- Документы, подтверждающие уровень дохода (справка по форме банка, 2-НДФЛ, налоговая декларация, выписка с карточного или расчетного счета).
- Правоустанавливающие документы на жилую недвижимость или земельный участок, на котором планируется индивидуальное жилищное строительство.
Как получить сельскую ипотеку
Чтобы получить сельскую ипотеку, нужно пройти несколько этапов:
- Расчет желательных условий ипотечного кредитования.
- Заполнение заявки на финансирование и анкеты клиента.
- Подготовка пакета необходимых документов и их предоставление в банк.
- Получение предварительного одобрения сделки.
- Выбор объекта жилой недвижимости для приобретения и согласование с банком условий сделки.
- Заключение договора ипотечного кредитования.
- Получение денег и покупка объекта недвижимого имущества.
- Оформление залога на недвижимость и регистрация сделки в Росреестре.
Как видим, получить сельскую ипотеку вполне возможно. Главное — выбрать подходящий банк, подготовить пакет необходимых документов, найти жилье или земельный участок, который относится к сельской местности.
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