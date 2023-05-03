Что нового в поселке «Усадьба в Завидово»

Опубликовано: 03.05.2023





Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Экскаватор Doosan 300 продолжает помогать строить дороги в поселке. Наша стройбригада занималась расчисткой от лесопосадок 100х10 метров, срезкой полотна дороги и оканавливанием с обеих сторон 100 метров.

Процесс оканавливания успешно завершен, осталось только пройти грейдером, чтобы уплотнить дорожное полотно.

Готовимся к работам — организация проездов на перекрестках (закладка труб, выравнивание, утрамбовка, работа с проездами, оканавливание). По завершении этого этапа мы приступим к сельскохозяйственным работам.