Что нового в посёлке «Усадьба в Завидово»
В «Усадьбе в Завидово» наши рабочие расчистили обочину 700×2 метра со снятием растительного слоя. Провели оканавливание и планировку 767 метров полотна. Расчистили территорию 200×12 метров от лесопосадок и сделали разметку. Вынесли 180 технических точек под оканавливание 2100 метров. Прорезали 200×2 метра и 800×4 метра дороги с разравниванием вынутого грунта. Провели разметку 1500 метров по полю и планировку въезда и территории у дома. Разровняли 7125 метров в поселке и около въездной группы.
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