Что нового в посёлке «Усадьба в Завидово»
В поселке «Усадьба в Завидово» мы вынесли 160 технических точек под оканавливание 1560 метров дороги. Провели разметку 1500 метров по полю и подготовили съезд с асфальта.
Очистили поле и обочину от борщевика: 11200 квадратных метров и 800 метров соответственно.
Закончили прорезку дороги 400×2 и 800×4 метра с разравниванием 200 метров вынутого грунта, подготовили насыпь для подъема к асфальту, утилизировали завалы. Также прошла расчистка лесопосадок на территории 300×12 метров с разметкой.
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