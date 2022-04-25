Что нового в посёлке «Усадьба в Завидово»
Поселок «Усадьба в Завидово» уже готов порадовать ровными участками дороги, которые почти высохли.
Также уже зарегистрирован кооператив, а для всех участников выполнены работы по зонам общего пользования:
- в доме;
- в бане;
- организован свет въездной группы.
На половине территории поселка готова прорезка дорог. Мы уже установили 500 межевых знаков и вспахали 15 гектаров земли. Помимо этого провели боронение, а борщевик химически обработали.
Будущие жители поселка уже подали более 100 заявок на электрификацию.
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