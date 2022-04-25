Что нового в посёлке «Усадьба в Завидово»

Опубликовано: 25.04.2022





Поселок «Усадьба в Завидово» уже готов порадовать ровными участками дороги, которые почти высохли.





Также уже зарегистрирован кооператив, а для всех участников выполнены работы по зонам общего пользования:

в доме;

в бане;

организован свет въездной группы.

На половине территории поселка готова прорезка дорог. Мы уже установили 500 межевых знаков и вспахали 15 гектаров земли. Помимо этого провели боронение, а борщевик химически обработали.

Будущие жители поселка уже подали более 100 заявок на электрификацию.