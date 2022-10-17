Что нового в посёлке «Усадьба на Волге. Лаптево»
Поселок «Усадьба на Волге. Лаптево»
Развитие
В поселке проведена прорезка 80×10 метров территории и оканавливание 120 метров с разравниванием вынутого грунта.
Объединение собственников
Правление кооператива ознакомилось с ходом работ по дорогам. Решили вопрос с оплатой за юридический адрес и передачей бухучета в сельскохозяйственный потребительский кооператив. Председателю выдали административный доступ в Личный кабинет и инструкцию по работе с опросами.
Поделиться: