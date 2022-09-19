Что нового в посёлке «Усадьба на Волге. Лаптево»
В поселке «Усадьба на Волге. Лаптево» рабочие сервисной компании перекинули песок для формирования съезда с дороги. Провели уборку территории и исправление профиля дороги. Перевезли в поселок мотокаток для укатки дорожного полотна. Вынесли 44 технические точки под оканавливание 400 метров. Опоры для ЛЭП перенесли от башни к лесопосадкам, а места опор засыпали песком. Также для столбов провели предварительную разметку. Разровняли песок около башни въездной группы.
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