Что нового в посёлке «Усадьба на Волге. Лаптево»
В поселке «Усадьба на Волге. Лаптево» рабочие подготовились к укладке водоотводных труб и формированию въездной группы: пригнали экскаватор для буксировки катка. Под оканавливание 400 метров территории вынесли 44 технические точки, а также разметили 300 метров дорог. С разравниванием вынутого грунта провели срезку 200×10 метров дорожного полотна и оканавливание 400 метров. Грейдер для профилирования существующих дорог перегнали в Заборье и Афанасьево и провели работы на 400 и 800 метрах соответственно.
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