Что нового в посёлке «Усадьба на Волге. Лаптево»
В поселке «Усадьба на Волге. Лаптево» рабочие расчистили кювет и уложили водопроводную трубу на 165 участке. Затем перекинули песок для засыпки трубы и отсыпки дорожного полотна, разровняли остатки грунта. Помимо этого разгрузили и уложили в четырех местах трубы для отвода воды вдоль выезда на главную дорогу, сформировали съезд с дороги. Также провели укатку дорожного полотна на мотокатке и утилизацию мусора. Для клиентов вынесли 10 металлических межевых знаков и 8 деревянных.
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