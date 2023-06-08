Что нового в поселке «Усадьба на Волге»
Поселок «Усадьба на Волге»
Развитие поселка
На завершающей стадии строительство дорог. В ближайшее время планируется сдача зоны стандартного развития и зоны интенсивного развития.
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Поселок «Усадьба на Волге»
Развитие поселка
На завершающей стадии строительство дорог. В ближайшее время планируется сдача зоны стандартного развития и зоны интенсивного развития.
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Илона Абуладзе
Департамент развития
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