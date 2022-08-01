Что нового в посёлке «Усадьба на Волге»

Опубликовано: 01.08.2022





В «Усадьбе на Волге. Лаптево» мы провели оканавливание с профилированием 300 метров дорожного полотна, а также срезку и двухстороннее разравнивание 310 метров вынутого грунта.

В поселке «Усадьба на Волге 2» для клиентов вынесли 23 деревянных межевых знака.

В «Усадьбе на Волге 4» проведена аэрофотосъемка — создан цифровой ортофотоплан (ОФП) для личного кабинета собственников.