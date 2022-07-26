Что нового в посёлке «Усадьба на Волге»

Опубликовано: 26.07.2022





В «Усадьбе на Волге (Лаптево)» расчистили пять площадок 3×6 метров для прорезки территории. Провели срезку и двустороннее разравнивание 220 метров вынутого грунта, а также оканавливание 70 метров. Для клиентов вынесли 28 деревянных межевых знаков. Также рабочие сервисной компании вынесли 86 технических точек под оканавливание.

В поселке «Усадьба на Волге 2» для клиентов вынесли 24 деревянных межевых знака. провели аэрофотосъемку — создали цифровой ортофотоплан (ОФП) для личного кабинета собственников.

В «Усадьбе на Волге 3» также для личного кабинета собственников состоялась аэрофотосъемка территории — цифровой ортофотоплан (ОФП).