Что нового в посёлке «Усадьба на Волге»
В поселке «Усадьба на Волге» мы провели срезку 50 метров и двустороннее оканавливание 1000 метров вынутого грунта. Также расчистили профиль дорог от лесопосадок 35×10 метров. Для клиентов установили 13 металлических межевых знаков и 5 деревянных. Удалили лесопосадки высотой 5-10 метров на территории 220×12 метров. Провели планировку 700 метров на въезде. Полученные в поселке дороги с высоты птичьего полета отсняли для личного кабинета собственников.
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