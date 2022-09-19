Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»

Что нового в посёлке «Усадьба Бельгардов»

Опубликовано: 19.09.2022


В поселке «Усадьба Бельгардов» рабочие расчистили территорию.

Поделиться:

Читайте также:

27.10.2023

Проект «Мой гектар» в эфире на радио «Говорит Москва»

26.10.2023

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 19–26 октября 2023

25.10.2023

Проект «Мой гектар» на «Первый звуковой»

23.10.2023

Какой вид разрешенного использования земельного участка выбрать

23.10.2023

Как оформить землю без кадастрового номера

23.10.2023

Как оформить договор купли-продажи земли

23.10.2023

Как узнать, на кого оформлена земля?

23.10.2023

Как получить землю сельхозназначения бесплатно

23.10.2023

Как получить кадастровый номер на землю

Все новости
лесныеозера.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • Заявка отправлена
    Заявка на консультацию успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется земельный эксперт.
  • Произошла ошибка
    Во время отправки заявки возникли сложности, пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз. Если это не помогает, свяжитесь с нами по телефону, пока мы восстанавливаем работоспособность:
    +7 495 545-43-23

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).