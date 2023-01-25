Что нового в поселке «Усадьба Бельгардов»
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
Внутренняя отделка дома управляющего идет полным ходом: осуществлен распил досок под размер откосов и наличников.
Также рабочие СК «Мой гектар» выполняли работы по изготовлению отверстий для ввода и прокладки канализационных труб в септик, которые были доставлены в поселок с базы.
Кроме этого, был произведен монтаж забора, ворот и калитки въездной группы с установкой петель и последующей покраской.
Поделиться: