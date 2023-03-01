Что нового в поселке «Усадьба Бельгардов»
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
Рабочие продолжают монтаж и проверку системы отопления в доме управляющего:
- сборка и установка батарей;
- пайка полипропиленовых труб и кранов;
- установка циркуляционного насоса;
- опрессовка системы;
- запуск и регулировка системы.
Продолжаются и электромонтажные работы. Специалисты занимались соединением электрических кабелей в распределительных коробках для освещения и розеток. Была произведена разметка и протяжка кабеля в металлическую гофру, подготовка отверстий, прокладка кабеля от первого распределительного щита до второго. Для котлов отопления также был проложен кабель для подключения к электричеству.
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