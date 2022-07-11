Что нового в посёлке «Synergy Country Club»
В «Synergy Country Club» на берегу водохранилища отремонтировали баню, обшили ее потолок, установили двери и котел. Проведена обработка территории экскаватором и перепрофилирование дороги. Участок с повышенной влажностью подсушили — провели спуск воды. Затем провели грейдирование профиля дорог и укладку переливных труб. Состоялась электрификация поселка. Провели разметку, срезку и оканавливание 350 метров грунта и расчистили 150 метров профиля дорог от лесопосадок высотой 5-10 метров.
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