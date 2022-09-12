Что нового в посёлке «Новая жизнь»

В поселке «Новая Жизнь» рабочие сервисной компании осуществили срезку 300 метров, оканавливание 400 метров и разравнивание 150 метров территории. По одной стороне осуществили срезку 100 метров, оканавливание 150 метров, также расчистили профиль дорог. Провели аэрофотосъемку поселка для личного кабинета собственников. Установили баннер поселка.
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