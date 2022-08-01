Что нового в посёлке «Новая жизнь»
В поселке «Новая Жизнь» проведена разметка, срезка и оканавливание 120 метров территории. Вынесено 56 технических точек под прорезку 800 метров территории. Проведена аэрофотосъемка 23 точек поселка для личного кабинета собственников. Наши рабочие осуществили прорезку 800×25 метров профиля дорог, а также разметку и срезку 800 метров по одной стороне, 210 метров с двух сторон и оканавливание 420 метров с двух сторон. Для клиентов вынесли 12 металлических межевых знаков.
Поделиться: