Что нового в посёлке «Новая жизнь»
В поселке «Новая Жизнь» рабочие провели разметку 420 метров под вешки — точки для обозначения границ прорезки дорог. Проведены срезка и оканавливание 420 метров дорожного полотна.
Проведены срезка и оканавливание 420 метров дорожного полотна. Вынесено 80 технических точек под расчистку 800 метров будущей дороги. Разровняли 1150 метров с двух сторон дороги. Расчистили 620 метров по профилю дорог. Также осуществили укатку 3200 метров дорожного полотна на мотокатке.
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