Что нового в поселке «Мое поместье»
Поселок «Мое поместье»
Развитие поселка
Наши строители выполняли расчистку территории 600х12 метров, разметку дорожного полотна 1160х12 метров.
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Поселок «Мое поместье»
Развитие поселка
Наши строители выполняли расчистку территории 600х12 метров, разметку дорожного полотна 1160х12 метров.
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