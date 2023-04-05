Что нового в поселке «Мое поместье»
Поселок «Мое поместье»
Развитие участка
Специалисты СК «Мой гектар» провели кадастровые работы в поселке — вынос технических точек.
Поделиться:
Поселок «Мое поместье»
Развитие участка
Специалисты СК «Мой гектар» провели кадастровые работы в поселке — вынос технических точек.
Поделиться:
Читайте также:
06.04.2023
Какие изменения ждут садоводов?
05.04.2023
Новости Сервисной компании «Мой гектар» 30 марта – 5 апреля 2023
05.04.2023
Что нового в поселке «Мое поместье»
05.04.2023
Что нового в поселке «Усадьба в Завидово»
05.04.2023
Что нового в поселке «Усадьба на Волге 3»
05.04.2023
Что нового в поселке «Усадьба Бельгардов»
31.03.2023
Проект «Мой гектар» вошел в состав Правительственной комиссии по имущественным вопросам и землепользованию
31.03.2023
5 типичных ошибок при выборе участка под строительство дома
31.03.2023
Можно ли взять ипотеку на строительство дома
Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту
Илона Абуладзе
Департамент развития
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.
Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).