Что нового в поселке «Малая родина»

Опубликовано: 16.03.2023





Поселок «Малая родина»

Развитие поселка

Рабочие занимались расчисткой профиля дорог от снега, деревьев и кустов 820х12 метров, а также расчисткой дороги через лес к другим точкам 100 метров.

Кроме этого, в поселке выполнены кадастровые работы — вынос технических точек под расчистку.