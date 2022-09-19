Что нового в посёлке «Лесная усадьба»
В поселке «Лесная усадьба» проведены работы по профилированию дорог в зоне интенсивного развития.
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В поселке «Лесная усадьба» проведены работы по профилированию дорог в зоне интенсивного развития.
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Илона Абуладзе
Департамент развития
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