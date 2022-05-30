Что нового в посёлке «Княжьи горы»

Опубликовано: 30.05.2022





Одному из новых собственников участка в «Княжьих горах» мы подарили мини-трактор Файтер Т-15. С ним можно обработать землю, посадить растения или собрать урожай. Дополнительное навесное и прицепное оборудование позволяет перевозить грузы, заготавливать корма для животных, косить траву и многое другое.

Также в поселке «Княжьи горы» мы срезали полотно дороги шириной 10 метров: 275 метров без разравнивания вынутого грунта и 250 метров с разравниванием. Также на другой территории разравнивали 275 метров земли тоже по ширине 10 метров и удаляли лесопосадки высотой выше 6 метров по длине 50 метров. Рабочие вынесли 67 технических точек под ЛЭП. Также проверили координаты по 9 техническим точкам и координаты дороги по 22 техническим точкам. Расчищали участок будущих хозяев.