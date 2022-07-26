Что нового в посёлке «Имение Алексеевское»
В «Имении Алексеевское» поставили крышу на сруб въездной группы и достроили прилегающий забор. Привезли переливные трубы, брус и песчано-гравийную смесь. Начали строить дом управляющего.
Провели сварку быстросъема, обрезку фанеры под размеры, укладку пола и покраску. Также уложили трубы. Провели разравнивание 1200 метров вынутого грунта по полю с обеих сторон. Сняли грунт под дорогу к дому. Провели разравнивание вынутого грунта и ПГС, а также планировку 400 метров главной дороги. Также закончили планировку 600 метров дороги и 400 метров песчано-гравийной смеси по территории.
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