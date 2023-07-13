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Проект «Мой гектар»

Что нового в поселке «Имение Алексеевское»

Опубликовано: 13.07.2023


Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Продолжаются работы по благоустройству зоны интенсивного развития (ЗИР) в поселке. Наши рабочие занимались укладкой труб для отвода воды. Был доставлен песок для последующего разравнивания дороги.

Дом управляющего сдан по строительным вопросам. Осталось только подвести коммуникации.

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