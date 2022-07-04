Новости сервисной компании «Мой гектар» 27.06–03.07.2022

Опубликовано: 04.07.2022





В материале рассказываем, как изменились ваши поселки за последнюю неделю июня.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

В поселке «Усадьба на Волге» мы провели срезку 50 метров и двустороннее оканавливание 1000 метров вынутого грунта. Также расчистили профиль дорог от лесопосадок 35×10 метров. Для клиентов установили 13 металлических межевых знаков и 5 деревянных. Удалили лесопосадки высотой 5-10 метров на территории 220×12 метров. Провели планировку 700 метров на въезде. Полученные в поселке дороги с высоты птичьего полета отсняли для личного кабинета собственников.





В «Synergy Country Club» наши рабочие провели планировку вынутого грунта 350×10 метров и 200×10 метров, а также оканавливание 150 метров дороги с двух сторон. Соединили 20 метров траншей и провели оканавливание. Также расчистили территорию от лесопосадок, перебросили глину и грунт на дорогу, подняли ее уровень. Провели профилирование 200 метров и перепрофилирование полотна. Уложили переливные трубы, переместили грунт для отсыпки дороги. Позднее провели выравнивание профиля 300 метров дороги и разравнивание вынутого грунта 40×10 метров. На берегу водохранилища отремонтировали беседку, провели монтаж стропильной системы и кровли, провели покрытие последней. Демонтировали транспортировочные балки. Покосили траву на территории двух беседок и бани.





В поселке «Новая Жизнь» 23 столба ЛЭП были расставлены по точкам установки, завезены новые опоры. Также завершена срезка 150 метров и оканавливание 500 метров грунта.





В «Лисицыно» состоялась прорезка полотна 1010×10 метров с разравниванием вынутого грунта и расчисткой от лесопосадок выше 5 метров.





В поселке «Лесная усадьба» рабочие сервисной компании разровняли земляной вал на площадке 50×30 метров и разровняли 640 метров дорожного полотна.





В «Имении Алексеевское» мы собрали крышу для сруба въездной группы.





В поселке «Парк Патриот» профиль дороги 400×10 метров расчистили от лесопосадок. Вынесли 74 технических точек под разметку 875 метров дороги.





В «Усадьбе на Волге 5» для клиентов вынесли 16 деревянных межевых знаков.

В поселке «Усадьба в Подмосковье» для клиентов установили 29 металлических межевых знаков.

В «Усадьбе в Завидово» наши рабочие расчистили обочину 700×2 метра со снятием растительного слоя. Провели оканавливание и планировку 767 метров полотна. Расчистили территорию 200×12 метров от лесопосадок и сделали разметку. Вынесли 180 технических точек под оканавливание 2100 метров. Прорезали 200×2 метра и 800×4 метра дороги с разравниванием вынутого грунта. Провели разметку 1500 метров по полю и планировку въезда и территории у дома. Разровняли 7125 метров в поселке и около въездной группы.





В поселке «Усадьба Бельгардов» проведена укладка труб, уборка помещения и территории около дома, разравнивание песка.





В «Княжьих горах» разметили дорогу 200×6 метров с разравниванием вынутого грунта. Также провели планировку дороги, удалили грунт вокруг подстанции с разравниванием и оканавливанием полотна.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!