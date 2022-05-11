Новости сервисной компании «Мой гектар» 04–11.05.2022
Майские праздники были продуктивным временем в ваших поселках. Рассказываем, что было сделано, достроено, улучшено.
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В поселке «Лесная Усадьба» мы провели оканавливание и разравнивание вынутого грунта 200 метров. Также выровняли и расширили дорожное полотно на 80 метров. Мы закончили работу по электропитанию башен. Теперь освещение всего поселка уже в двух шагах.
В «Synergy Country Club» подготовлена техническая дорога на маяк.
В поселке «Усадьба в Подмосковье» рабочие сделали прорезку дороги шириной 10 метров с разравниванием вынутого грунта на 200 метров. А также прорезку шириной 10 метров с разравниванием вынутого грунта и удалением лесопосадок высотой от 6 метров на суммарную длину пути 300 метров.
В башне «Усадьбы в Завидово» тоже подключено электричество, а также завершена обшивка карнизов и верхнего потолка. Внутри мы покрасили полы в три слоя с предварительной и межслойной шлифовкой. Снаружи — подготовили дорожное полотно.
В поселке «Новая жизнь» рабочие вынесли 106 технических точек для разметки дорожного полотна на 1400 метров. Также туда привезли сруб будущей башни и установили КТП.
В «Усадьбе на Волге» мы подготовили лестницы внутри башен въездной группы.
В поселке «Имение Алексеевское» уже выгружено 40 столбов ЛЭП. Помимо этого рабочие привезли сруб башни въездной группы.
В «Усадьбе Александровское» готова дорога до базы, и скоро она протянется до самой деревни.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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