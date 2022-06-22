Новости сервисной компании «Мой гектар» 14–19.06.2022
Июньские перемены в ваших поселках.
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В поселке «Княжьи горы» рабочие срезали 550 метров дороги шириной 10 метров с разравниванием вынутого грунта. Под прорезку 810 метров территории вынесли 60 технических точек.
В «Усадьбе на Волге» мы провели двустороннее разравнивание 320 метров вынутого грунта, оканавливание и планировку 1985 метров. Прорезали 60 квадратных метров мелколесья. Также установили 18 металлических межевых знаков для клиентов. Вынесли 86 технических точек под оканавливание 1 километра полотна. Проверили актуальность установки ЛЭП на 40 технических точках, провели профилирование.
В поселке «Русская Венеция» вынесено 8 деревянных металлических знаков для клиентов.
В поселке «Новая Жизнь» наши рабочие провели разметку и срезку 870 метров полотна. А также вынесли дорожный указатель, 4 металлических межевых знака для клиентов и 68 технических точек на территории 970 метров.
В «Усадьбе в Подмосковье» мы вынесли для клиентов 34 металлических межевых знака.
В поселке «Лесная усадьба» теперь вынесено 18 технических точек под столбы ЛЭП. Также проведено разравнивание 200 метров вынутого грунта.
В «Имении Алексеевское» мы возвели лестницы в срубе въездной группы и выгрузили 40 столбов ЛЭП.
В поселке «Synergy Country Club» проведена укатка дорожного полотна на мотокатке.
В «Лисицыно» рабочие прорезали 270 метров полотна шириной 10 метров с разравниванием вынутого грунта и расчисткой от лесопосадок выше 5 метров.
В поселке «Усадьба в Завидово» мы окрасили карнизы и потолки в новом доме, закончили шлифовку фасада. Провели покос территории дома и въездной зоны.
В «Парке Патриот» уже вынесено 26 технических точек для 300 метров дороги, проведена разметка полотна бульдозером.
В поселке «Весна на Волге» мы поставили 11 деревянных межевых знаков для клиентов.
В «Победе 3» рабочие вынесли на территории 12 деревянных межевых знаков.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете
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