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Проект «Мой гектар»

Новости сервисной компании «Мой гектар» 29.08–04.09.2022

Опубликовано: 05.09.2022


Что нового сделано в ваших поселках на пороге лета и осени?
В материале рассказываем, какие работы улучшили жизнь в вашем поселке за прошедшую неделю.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ

Прорезано дорог Установлено межевых знаков Размечено на территории
4000 кв. м 148 18 000 м


В поселке «Усадьба на Волге. Лаптево» рабочие разровняли 240 метров вынутого грунта. Для клиентов установили 4 металлических межевых знака. Провели расчистку примыкания к основной дороге.


В «Synergy Country Club» доставили машину для отсева песка и провели отсыпку дороги на маяк. Провели аэрофотосъемку цифрового ортофотоплана для личного кабинета собственников.


В поселке «Новая Жизнь» состоялось разравнивание 2230 метров полотна с двух сторон, а также срезка и оканавливание 230 метров. Проведена аэрофотосъемка 23 точек территории для личного кабинета собственников.


В «Усадьбе на Волге 3» рабочие сервисной компании расчистили и разметили территорию 1500×12 метров. Организовали работы по улучшению проезда к участкам собственников по площади 400×10 метров с разравниванием вынутого грунта.


В поселок «Имение Алексеевское» привезли машину с дорожными трубами и брусом для дома, провели разгрузку на базе, а также подготовили технику для отсева песка. Также сюда перевезли мотокаток из поселка «Княжьи горы» и провели укатку дорожного полотна. Продолжается строительство дома управляющего.


В поселке «Бологое» состоялась фото- и видеосъемка территории для личного кабинета собственников, в том числе виды реки Березайка.

Рабочие сервисной компании установили для клиентов межевые знаки:

  • 140 металлических в «Усадьбе в Завидово»;
  • 4 металлических в поселке «Лесная усадьба».


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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