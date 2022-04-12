Новости сервисной компании «Мой гектар» 04-11.04.2022

Опубликовано: 12.04.2022





Что изменилось за неделю в новых поселках?

Каждую неделю собственники участков в нашем проекте получают актуальные новости о том, что происходит на территории поселков. Расскажем подробно, что нового сделано в последнюю неделю марта.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

В поселке «Усадьба на Волге» наша строительная бригада провела работы с грунтом:

двустороннее разравнивание вынутого грунта 230 метров;

прорезку и двухстороннее разравнивание вынутого грунта 100 и 160 метров.





Мы выполняли работы по прорезке полотна шириной 10 м с разравниванием вынутого грунта 220 м в поселке «Лисицыно».







Поселок «Новая жизнь» наконец-то электрифицируют. Также рабочие провели там:

нарезку и оканавливание участков;

разравнивание вынутого грунта 200 метров;

разравнивание пгс;

планировку дороги.





В «Княжьих горах» МТЗ уже растаскивал столбы ЛЭП.





В поселке «Лесная усадьба» мы тоже поставили и подключили ЛЭП.

Рабочие уже подключили электричество и установили точку учета.





В поселке «Synergy Country Club» экскаваторщик провел оканавливание дороги с двух сторон.





В поселке «Усадьба в Подмосковье» мы прорезали полотно дороги шириной 10 метров с разравниванием вынутого грунта и удалением лесопосадок высотой более 6 метров.





В поселке «Имение Алексеевское» уже готов фундамент под дом.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!