Новости сервисной компании «Мой гектар» 04-11.04.2022
Что изменилось за неделю в новых поселках?
Каждую неделю собственники участков в нашем проекте получают актуальные новости о том, что происходит на территории поселков. Расскажем подробно, что нового сделано в последнюю неделю марта.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
В поселке «Усадьба на Волге» наша строительная бригада провела работы с грунтом:
- двустороннее разравнивание вынутого грунта 230 метров;
- прорезку и двухстороннее разравнивание вынутого грунта 100 и 160 метров.
Мы выполняли работы по прорезке полотна шириной 10 м с разравниванием вынутого грунта 220 м в поселке «Лисицыно».
Поселок «Новая жизнь» наконец-то электрифицируют. Также рабочие провели там:
- нарезку и оканавливание участков;
- разравнивание вынутого грунта 200 метров;
- разравнивание пгс;
- планировку дороги.
В «Княжьих горах» МТЗ уже растаскивал столбы ЛЭП.
В поселке «Лесная усадьба» мы тоже поставили и подключили ЛЭП.
Рабочие уже подключили электричество и установили точку учета.
В поселке «Synergy Country Club» экскаваторщик провел оканавливание дороги с двух сторон.
В поселке «Усадьба в Подмосковье» мы прорезали полотно дороги шириной 10 метров с разравниванием вынутого грунта и удалением лесопосадок высотой более 6 метров.
В поселке «Имение Алексеевское» уже готов фундамент под дом.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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