Чемпионат по мини-футболу Тверской области

Опубликовано: 18.02.2022

Сегодня, 18 февраля начался чемпионат по мини-футболу Тверской области.

Чемпионат проходит в рамках первенства ассоциации по мини-футболу "Золотое кольцо". В нем принимают участие команды из Ярославля, Твери, Владимира, Костромы, Рыбинска и других городов Центральной России.

В данном этапе первенства принимают участие юноши 2014 года рождения. Совсем еще юные футболисты боряться за свои первые награды. Турниры такого ранга способствуют прогрессу и росту спортивного мастерства у ребят. Но кроме этого они вдохновляют других детей на здоровый образ жизни.

Проект «Мой гектар» пропагандирует здоровый и активный образ жизни, в том числе детский спорт. В частности - поддерживает команду футбольного клуба «Волга Рыбинск», ребята из которой уже провели две игры с двумя победами.

Чемпионат будет проходить до 20 февраля.

Прямые трансляции, фото с матчей, результаты можно смотреть на сайте mini-football76.ru

Или в социальных сетях:

Группа ВК: https://vk.com/minifootball76ё

Ютуб канал: https://youtube.com/user/FootballGoldenRing

Инстаграм: https://www.instagram.com/amf_zolotoe_koltso/