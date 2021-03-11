Компания «Большая Земля» вошла в состав Московского областного отделения ОПОРЫ РОССИИ
4 марта на заседании регионального Совета ОПОРЫ РОССИИ компания «Большая Земля» принята в состав Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ. Заседание совета прошло в онлайн – формате.
В Московском областном отделении ОПОРЫ РОССИИ компанию представляет основатель и вдохновитель проекта «МОЙ ГЕКТАР», генеральный директор Денис Бучельников.
Общественная деятельность позволит компании более продуктивно решать вопросы развития сельских территорий в Московской области.
На встрече было принято 10 новых предпринимателей из разных сфер деятельности и каждый – профессионал своего дела. Предприниматели занимаются разными видами бизнеса – от event – индустрии до общественного питания. Они объединены желанием развиваться в сообществе ОПОРЫ РОССИИ.
Пресс – служба проекта «МОЙ ГЕКТАР»
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