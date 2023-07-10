Благоустройство мемориального комплекса «Стена памяти» и восстановление детской спортивной школы в Тверской области

Опубликовано: 10.07.2023

Проект «Мой гектар» оказывает благотворительную помощь памятным объектам, социальным учреждениям Тверской области.

Так, в селе Погорелое Городище Зубцовского муниципального округа мы участвовали в благоустройстве мемориального комплекса «Стена памяти», расположенного на Пионерской площади. На территории мемориального комплекса покоятся останки более 500 воинов Красной Армии и двух героев Советского Союза, расположена Аллея летчиков.

С просьбой о помощи в «Мой гектар» совместно с местными активистами обратился командир поискового отряда «Звезда», основанного в 2000 году, Владимир Стрельников. Сейчас на территории мемориального комплекса ведутся работы, скоро он кардинально преобразится. На новой площадке, вымощенной брусчаткой, расположатся пушка и противотанковые ежи, обнаруженные поисковым отрядом на полях сражений.

Огромную роль в сохранении памяти о годах войны играет основанный Владимиром Стрельниковым военно-исторический музей «Западное направление». Посетить его могут все желающие – жители и гости Погорелого Городища. Музей расположен по адресу: ул. Советская, 2.

Также «Мой Гектар» оказал помощь в восстановлении МАУ ДО «Спортивная школа» для лыжников в селе Зубцово. Мы помогли восстановить заброшенное старое здание, сделать современный ремонт – теперь юные лыжники могут с комфортом тренироваться, хранить инвентарь в удобном помещении.

Принять участие в благотворительных проектах, оказать посильную помощь, внести свой вклад в сохранение и благоустройство памятных мест, социальных объектов вместе с нами могут неравнодушные жители ближайших поселков. Если у вас есть проект, которому требуется помощь, присылайте в «Мой гектар» информацию о нем. Мы разместим ее у себя на сайте — так о вашем проекте узнает гораздо больше людей, кто-то их них наверняка захочет и сможет помочь.

Контакты: pr@bigland.ru