Агротуризм: как открыть лосиную ферму с нуля

Опубликовано: 14.10.2022

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Лоси — одни из самых сложных животных для выращивания на ферме. Людей они недолюбливают, стадного инстинкта, как у коров, у лосей нет – они одиночки. К тому же, ни травой, ни сеном лоси не питаются. Вы хотели поднять лосиную ферму с нуля? Приготовьтесь к трудностям.

В конце концов вы сможете производить деликатесное мясо и лечебное молоко, но рентабельности достигнете вряд ли, если в вашем хозяйстве это единственный источник дохода. Зато, преодолев все трудности создания лосиной фермы, вы получите все возможности для такого популярного сегодня агротуризма

Эти удивительные парнокопытные

Каких только парнокопытных с успехом не разводят на фермах! Коров самых очевидных и экзотических пород, верблюдов и лам, даже оленей, бизонов и яков. Все эти животные одомашнены давным-давно и охотно живут бок о бок с человеком. С лосями же картина совсем другая. Не то, чтобы их не пытались одомашнить совсем никогда: это делали в древней Сибири, о чем говорит наскальная живопись, позже – в Смоленской губернии, Якутии и скандинавских странах. Преимущественно этих лесных красавцев использовали в упряжке для извоза вместо лошадей на местности сложного рельефа. Но в современной истории лось для сельского хозяйства как бы и не существует, и все лосиные фермы начиная с послевоенного времени можно пересчитать по пальцам одной руки, и все они скорее заповедники, чем фермы. Почему так происходит? Ведь плюсов у них огромное количество.

Преимущества лосей для фермерского разведения

Высокая плодовитость – у лосей рождается 2-3 детеныша (зависит от возраста и состояния здоровья лосихи); Скороспелость – беременность у лосихи длится на полтора месяца меньше, чем у обычной домашней коровы; Уникальное молоко – жирность лосиного молока составляет от 14% до 18%, а содержание белков – до 10%. В этом продукте впятеро больше витаминов и аминокислот, чем в коровьем молоке. Оно используется для лечения язвенной болезни и хронического гастрита, а также в качестве биодобавки для больных, проходящих лучевую и онкологическую терапию; Диетическое постное темное мясо – взрослый лось весит 360—655 кг; впрочем, нужно упомянуть, что хотя эта гора мускулов имеет огромную силу, как тягловая сила он непригоден: у лося просто нет мышц в нужных для такой работы местах. Зато у этого мяса огромный потенциал для производства бургеров; Способность к содержанию на свободном выгуле даже в самых «нефермерских» условиях – лоси прямо-таки созданы для прогулок по глубокому снегу, болотам и захламленным лесам. То есть, их можно держать на самых бросовых и тяжелых для сельского хозяйства территориях; Круглогодичная обеспеченность кормами в лесных условиях.

Удивительные, уникальные животные! Но все эти преимущества сопровождается множеством неудобных для фермера моментов. О них мы поговорим подробнее, поскольку именно эти вопросы определяют ваше решение, начать лосиную ферму или передумать заниматься лосями навсегда.









Что нужно счастливому лосю для содержания в хозяйстве

Лоси не выживают в неволе так долго, как в дикой природе: основная причина кроется в отсутствии подходящего рациона. Если лосей не кормят побегами деревьев, они неизбежно умирают от хронического истощения в результате диареи.

При создании лосиной фермы ее не получится организовать по образцу «коровьего» хозяйства. Лосям не нравится «тусоваться» друг с другом, это одиночные животные и их невозможно содержать в группах, поэтому откормочные площадки работать не будут.

Стадный выпас – или любой вид контролируемого выпаса с привязыванием лосей или помещением их в загоны, выпас пастухом на лошади и с кнутом – все эти способы были испытаны неоднократно и заканчивались неудачей. Пробовали и электрошоковые ошейники, аналог электропастуха. Лоси просто не чувствовали удара током – даже когда ошейник был настроен на самую высокую мощность.

Пожалуй, лучше всего лосям подходит свободный выпас. Если воспитывать лосят с детства, а не брать из дикой природы уже подрощенных животных, то эти животные становятся достаточно ручными, чтобы приходить на зов (конечно, с использованием системы громкоговорителей) – и при этом могут свободно бродить, чтобы быть счастливыми и продуктивными. Это идея сработает – но не даст вашей ферме, если вы хотите жить за счет молока, особой рентабельности. Вот почему.

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Бизнес для богатых и сильных духом

Лосям нужно много пространства, причем чтобы часть его обязательно была покрыта лесом. Собственно, чтобы держать на полноценном свободном выпасе 10-15 лосей, потребуется около трех тысяч гектаров для одного только повседневного ухода за животными – и в десять раз больше, чтобы создать для них естественные условия.

Представьте себе, что всю эту площадь понадобится охранять: если вы этого не сделаете, на ферме будет много счастливых браконьеров, но не будет стада. Потом, если лоси выберутся из этого вольера, то скорее всего, устроят хаос всюду, куда бы ни пошли. Это не смирные животные, они действительно дикие – при этом очень сильные и сумасбродные.

Поскольку содержать их придется круглый год, то в определенное время (в сезон гона или когда поблизости есть телята) на свободном выгуле, то есть без контроля, вы получаете опять же очень сильных и весьма агрессивных животных.

Как подоить лося? Во-первых, вы должны знать, где он. Поэтому каждому лосю нужен хитрый ошейник с радиопередатчиком. Это дорогое оборудование, и то небольшое количество молока, которое производят ваши лоси, его не окупят.

Доение лося может занять много времени. Например, лоси на всемирно известной костромской лосеферме в Сумароково приходят подоиться, когда им вздумается. Доярки ждут их с шести утра до полудня, а потом с шести вечера до полуночи. Большинство лосей доят вручную, потому что они долго привыкают к доильному аппарату. Ежедневный выход составляет в среднем 2,5 литра на лося.

На ферме в Сумароково лоси проводят большую часть своего времени на свободном выпасе в окрестных лесах. В период отела – с конца мая по начало июня – лосихи возвращаются на ферму (где их подкармливают вкусным овсом), чтобы произвести потомство. На ферме ежедневно отслеживают их местонахождение с помощью GPS-ошейников.

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Хотите рентабельности? Подключите агротуризм

Лосят берут у матерей при рождении и первые две недели выпивают лосиным молоком, которое постепенно разбавляют и заменяют специально составленной смесью.

Уже через неделю после родов, пока телята возятся с туристами (ну конечно, лосиная ферма просто не может не заниматься агротуризмом!), доярки начинают собирать драгоценное молоко. В среднем самка лося может давать от 1 до 6 литров молока в день.

Сумароковская ферма уникальна, она действительно известна во всем мире. При этом хозяйство можно и даже необходимо посетить, чтобы ознакомиться с тонкостями бизнеса – его сотрудники охотно делятся своим опытом. Однако собственное дело начинать не слишком рекомендуют: такое оно специфическое и требует многих и многих навыков. И хотя эта костромская ферма – самый стабильный поставщик лосиного молока в лекарственных целях в России, она далеко не рентабельна с экономической точки зрения. Основные деньги сюда поступают благодаря агротуризму – и даже больше, ферма работает как экообразовательный центр, который дает уникальную возможность непосредственного общения между людьми и этими разумными лесными животными.









Источник - Свое фермерство