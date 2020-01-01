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Вы об этом точно спросите

Ответили на самые распространенные вопросы честно и открыто

  • Участки правда по гектару?
  • Гектар — это сколько? Зачем так много?
  • 100 000 руб за гектар — звучит неправдоподобно. Как это возможно? Откуда такая цена? Вы не обманываете?
  • От чего зависит цена на участок?
  • Наверное, вы продаете неликвидные земли? Кладбища? Свалки?
  • Предложение заинтересовало, звучит и выглядит заманчиво. Хочу купить, но что мне делать с участком?
  • Где гарантия, что поселок будет развиваться и соседи будут готовы коллективно его развивать? Это сложно, невозможно договориться, нужно ездить на участок и проводить собрания.
  • Участки расположены слишком далеко от Москвы
  • Увидел в интернете негативные отзывы, смутило.
  • Я слышал, что землю могут отобрать, это правда?
  • Кто занимается развитием инфраструктуры поселка?
  • Сколько нужно еще вложить в развитие участка после покупки?
  • А участки поменьше есть?

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