Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

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Окна ПВХ
Цель проекта: Создание прибыльного бизнеса по производству ПВХ окон и получение прибыли в короткие сроки.
Описание:
Окна ПВХ ценятся за герметичность, прочность, практичность. Подходят для остекления домов, офисов, производственных помещений или магазинов. Кроме этого, они имеют низкую себестоимость, что позволит предпринимателю быстрее получать прибыль.
В бизнес-плане описано создание производства окон ПВХ: строительство производственного цеха, закупка оборудования и налаживание сбыта.
Преимущества бизнес-плана
- Прогнозируемый дальнейший рост в строительной отрасли
- Высокий уровень доходности производства
- Оптимальное соотношение вложений, затрат и выручки
Преимущества
- Высокая прибыль
- Срок окупаемости
- 27 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 1 280 600 руб.
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