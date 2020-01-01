Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

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Овощехранилище
В связи с тенденцией к здоровому образу жизни употребление овощей и плодов растёт, но логистическая и дорожная системы пока не приспособлены для моментальной доставки продукции овощеводства до клиентов. В связи с этим услуги овощехранилища будут долгое время востребованы в регионах с высокой долей сельского хозяйства, в том числе в Тверской области.
В бизнес-плане описаны экономические показатели, которых можно достигнуть при строительстве овощехранилища контейнерного типа мощностью единовременного хранения в 1 700 тонн.
Для реализации проекта нужен земельный участок размером в 1 гектар минимум. Площадь других помещений – холодильных и вспомогательных зданий – 1000 кв.метров.
Преимущества бизнес-плана
Низкий уровень развития систем хранения овощей и плодов в Тверской области.
Большой потенциал для роста и развития данного бизнеса.
Доступные сроки реализации и окупаемости проекта.
Преимущества
- Большой потенциал роста
- Срок окупаемости
- 27 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 1 332 400 руб.
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